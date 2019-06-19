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08:26 19 Haziran 2019
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    Terim'in avukatından Ali Koç'a tepki: Bunun adına kötü niyetlilik denir

    © AA /
    Spor
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'tazminat' açıklamalarına yanıt verdi. Epözdemir, bunu 'kötü niyetlilik' olarak tanımladı.

    Sporx'te yer alan habere göre Galatasraay Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları üzerine, 'Açıklanan iddiaların altı boştur, hukuki bir dayanağı yoktur' ifadelerini kullandı.

    Ali Koç
    © Fotoğraf : DHA
    Ali Koç: İçinde bulunduğumuz durum iyi değil
    Epözdemir şunları söyledi:

    "BUNUN ADINA KÖTÜ NİYETLİLİK DENİR"

    "Sayın Koç'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Bu meseleye vakıf olan iyi bir hukukçuya danışıp bunları anlatması daha isabetli olurdu açıkçası. Birincisi, TFF 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun birinci maddesine göre özerktir. Dolayısıyla kamuoyunda bazı kesimlerin bilinçli ve kötü niyetli olarak söylediği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur. TFF, GSTV'nin sahipleri gibi özel hukuk tüzel kişileridir. Kendilerine özgü gelirleri, yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri ve şampiyona gelirleri vardır. Herhangi bir şekilde yurttaşın vergisi kesinlikle yoktur. 'Hepimizin cebinden çıkan paralarla bu tazminat veriliyor' iddialarının altı çok dolu değildir. Bunun adına kötü niyetlilik denir.

    Taraflar arasında bir sözleşme yapılmıştı. TFF, bu sözleşmenin 6. maddesi uyarınca tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetti. Fatih Terim feshetseydi, kendisi ödeyecekti cezai şartı. TFF feshetti, yönetim kurulu karar aldı ve tazminat kararı noter tasdikiyle tarafımıza tebliğ edildi. Bundan dolayı da TFF'nin bunu ödemek gibi hukuki bir sorumluluğu ortaya çıktı.

    1905 LİRALIK SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

    Fatih Terim
    © REUTERS / Murad Sezer
    Fatih Terim, TFF'den kazandığı 5.2 milyon TL'lik tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı
    Israrla aksi iddia edildiği için önemle vurgulamak istiyorum, ikinci hukuki, gerçekle bağdaşmayan diğer bir ifade ise, '1905 liraya sözleşmenin imzalandı ve bu da bu tazminat miktarını yüksek tutmak amacıyla yapıldı' ifadesidir. Bu açıklama hukuki dayanaktan yoksun yapılmıştır. Bizim açmış olduğumuz dava, bir bakiye süre ücret alacağı değildir. Borçlar Kanunu 408. maddesine göre bu bir bakite süre ücret alacağı olsaydı, başka kulüplerden alınan, alınacak tutarları kestikten sonra tazminattan düşerdi. Bizim davamızın konusu, Borçlar Kanunu 182. maddesine göre cezai şarttır. Cezai şart alacağı olması nedeniyle Sayın Terim, tazminat kararı sonrasında ne kadar kazanırsa kazansın bu olay tazminatındaki rakamı, huzurdaki davayı ve dava konusunu etkilemez. Ancak cezai şart alacağında tazminat fahişse, mahkeme tenkis edebilir, hakkaniyet indirimi uygulanabilir, nitekim burada da uygulandı. Karar da Yargıtay denetiminden geçti ve kesinleşti.

    'FATİH TERİM BİZE ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİ'

    Zaten bu karar yargılama makamları tarafından verildi, temyize gidildi ve bu karar kesinleşti. Müvekkilim, mahkemeden önce bu paranın, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verileceğini önceden bizlere iletmişti. Ancak biz, yargı sürecini etkilememek amacıyla Fatih Terim'in bu kararını kamuoyuyla paylaşmadık. Sürecin nihayete erdikten sonra açıklamayı daha uygun gördük. Fakat bizim de tahlil edemediğimiz, Türk Yargısı'nın paniği nedeniyle birçok hak ihlal edildi ve süreç uzadı. Süreç uzayınca biz de bu geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağımızı açıkladık. Bununla da yetinmedik ve bu geliri Kurum'a fiilen bağışladık. Yakında bu konuda bir teşekkür ve plaket takdimi olacaktır. Bu da Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılan en büyük bağış oldu. Kıymetli ve kutsal bir şeye hizmet etmiş olduk."

    Etiketler:
    Fenerbahçe, Galatasaray, Tazminat, Rezan Epözdemir, Ali Koç, Fatih Terim
    Topluluk kurallarıTartışma
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