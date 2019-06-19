Terim'in avukatından Ali Koç'a tepki: Bunun adına kötü niyetlilik denir

Sporx'te yer alan habere göre Galatasraay Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları üzerine, 'Açıklanan iddiaların altı boştur, hukuki bir dayanağı yoktur' ifadelerini kullandı.
"BUNUN ADINA KÖTÜ NİYETLİLİK DENİR"
"Sayın Koç'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Bu meseleye vakıf olan iyi bir hukukçuya danışıp bunları anlatması daha isabetli olurdu açıkçası. Birincisi, TFF 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun birinci maddesine göre özerktir. Dolayısıyla kamuoyunda bazı kesimlerin bilinçli ve kötü niyetli olarak söylediği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur. TFF, GSTV'nin sahipleri gibi özel hukuk tüzel kişileridir. Kendilerine özgü gelirleri, yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri ve şampiyona gelirleri vardır. Herhangi bir şekilde yurttaşın vergisi kesinlikle yoktur. 'Hepimizin cebinden çıkan paralarla bu tazminat veriliyor' iddialarının altı çok dolu değildir. Bunun adına kötü niyetlilik denir.
Taraflar arasında bir sözleşme yapılmıştı. TFF, bu sözleşmenin 6. maddesi uyarınca tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetti. Fatih Terim feshetseydi, kendisi ödeyecekti cezai şartı. TFF feshetti, yönetim kurulu karar aldı ve tazminat kararı noter tasdikiyle tarafımıza tebliğ edildi. Bundan dolayı da TFF'nin bunu ödemek gibi hukuki bir sorumluluğu ortaya çıktı.
1905 LİRALIK SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
'FATİH TERİM BİZE ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİ'
Zaten bu karar yargılama makamları tarafından verildi, temyize gidildi ve bu karar kesinleşti. Müvekkilim, mahkemeden önce bu paranın, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verileceğini önceden bizlere iletmişti. Ancak biz, yargı sürecini etkilememek amacıyla Fatih Terim'in bu kararını kamuoyuyla paylaşmadık. Sürecin nihayete erdikten sonra açıklamayı daha uygun gördük. Fakat bizim de tahlil edemediğimiz, Türk Yargısı'nın paniği nedeniyle birçok hak ihlal edildi ve süreç uzadı. Süreç uzayınca biz de bu geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağımızı açıkladık. Bununla da yetinmedik ve bu geliri Kurum'a fiilen bağışladık. Yakında bu konuda bir teşekkür ve plaket takdimi olacaktır. Bu da Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılan en büyük bağış oldu. Kıymetli ve kutsal bir şeye hizmet etmiş olduk."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)