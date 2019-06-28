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12:27 28 Haziran 2019
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    Ergin Ataman: Ağır küfürler ve hakaretler, federasyon başkanının gözü önünde oldu

    © AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
    Spor
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    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final serisinin son maçında takımını yönetmek için hiç ayağa kalkmaması ve müsabakanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına gitmesine ilişkin, "Bana adeta bir mobbing uygulandı. Ağır küfürler ve hakaretler, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı'nın ve yöneticilerinin gözü önünde oldu" dedi.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off final serisinde zor şartlar altında mücadele ettiğini belirtti.

    Ergin Ataman
    © Fotoğraf : DHA
    Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Küfürlü tezahüratı azmettiren Fenerbahçe Kulübü başkanı
    Bu sezon lacivert-beyazlı takımı ligde şampiyonluğa taşıyan, tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde final oynatan ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandıran Ataman, açıklamalarda bulundu.

    Deneyimli başantrenör, final serisinin son maçında takımını yönetmek için hiç ayağa kalkmaması ve müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sevinmeden hemen soyunma odasına gitmesine ilişkin şunları söyledi:

    "Tepkim sistemeydi. Final serisinde 6 maç boyunca, Türkiye'de hatta dünyada hiçbir spor adamının maruz kalmayacağı biçimde psikolojik baskı altına sokuldum. Bana adeta bir mobbing uygulandı. Bu ağır küfürler ve hakaretler, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı'nın ve yöneticilerinin gözü önünde oldu. Eskiden 3 anons yapıldıktan sonra takımlara saha kapatma cezası verilirdi. Geçmişte çok takım bundan zarar gördü. Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka bu durumdan zarar gördü. Dediler ki yönetmelikler değişti, para cezası var."

    'CEZALAR GELECEK SEZON LİGİN BAŞLARINDA ÇEKİLECEK'

    Ali Koç
    © AA / Serhat Çağdaş
    Ali Koç'tan Ergin Ataman'a tepki: İki kez, önce bir tribüne sonra başka bir tribüne dönerek ağır küfürler etti
    Play-off final serisi son maçı öncesinde, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun Fenerbahçe Beko'ya verilen seyircisiz oynama cezasını ertelemesine eleştiride bulunan Ataman, "Üst üste para cezaları katlanırsa ve altıncı maçta devam ederse o zaman seyirci gelemeyecekti. Federasyon bunu final serisinin son maçından bir gün önce açıkladı. Bana sürekli hakaret ve küfür eden bir grup var, onlar maça gelemeyecekler diye ben de rahattım. Dedim ki kendi sahamızda bu şeylere maruz kalmadan maç oynayacağız. Maçtan saatler önce hiç anlayamadığım bir sebepten dolayı Tahkim Kurulu bu kararı erteledi. Bu cezalardan üçü final serisindeki olaylardan dolayı verildi. Cezanın uygulanacağı zamanı erteliyorsun. Bu cezalar gelecek sezon ligin başlarında çekilecek" diye konuştu.

    Erteleme kararının oyuncularını motive ettiğini aktaran Ataman, şunları söyledi:

    "Bu ceza, örneğin Sakaryaspor, Afyon Belediyespor veya İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında geçerli olacak. Zaten maça gitmiyorlar. 40-50 kişi gidiyor. Bu bir komedi. Ben Türkiye'de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması gerektiğini belirtirken, bir de üzerine kendi federasyonumun vermiş olduğu cezayı kaldırıyoruz. Ne zaman yapıyoruz? Maçtan iki saat önce. Benim tepkim bunaydı. Çok sinirliydim. Final serisinde hakeme ne zaman biraz hareketlensem, o grubun hakaretleri başlıyor. Bunlar olsaydı, sisteme tepki olarak sahadan atılabilirdim. Bu yüzden oturdum ve durumu gördüm. Gerekirse ayağa kalkarsın. Final maçı da iyi gitti. Böyle olunca ayağa kalkmama gerek kalmadan oyuncular olayı çözdü."

    'SIRA DIŞI BİR BAŞARI GELDİ'

    Ataman, bu sezon hedeflerinin üstüne çıkarak önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin yedinci ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efesli basketbolcu Shane Larkin (0) ile Fenerbahçe Bekolu oyuncu Kostas Sloukas (16) mücadele etti.
    © AA /
    Basketbolda şampiyon Anadolu Efes
    Sezon öncesi kadroda yeniden yapılanmaya gittiklerinin altını çizen 53 yaşındaki başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bir sezon önce THY Avrupa Ligi'ni sonuncu bitirmiş, ligde yarı finalde elenmiş bir Anadolu Efes'ten, Avrupa Ligi'nde final oynayan ve ligde de şampiyon olan bir takıma dönüştük. Biz geliştikçe taraftar ve yönetim de inanmaya başladı. Bu bir sinerji. Takım birbirine daha çok kenetlendi. Sonrasında da sıra dışı bir başarı geldi. Sezon başında bu noktaya geleceğimizi düşünmüyorduk. Esas hedefimiz, önceki sezondan kalan kötü tabloyu değiştirip, Anadolu Efes'i Avrupa Ligi'nin ilk sekiz takımı arasına sokmaktı. Hedeflerimizin çok çok üstüne çıktık. Çok iyi basketbolla, müthiş bir takım oyunuyla, ruhla ve coşkuyla bunu başardık."

    Final serisinde çok zor şartlar altında maçlar yaptıklarını dile getiren Ataman, "Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki altıncı maçta atmosfer gerçekten çok ağırdı. Bunların üstesinden geldik. Fiziksel, mental ve oyun olarak geri adım atmadık. Şampiyonluğu getiren en önemli etken buydu" şeklinde konuştu.

    'TÜRK BASININDA BAZI ARKADAŞLAR TAKIMLARIN AMİGOSU GİBİ'

    Ergin Ataman
    © Fotoğraf : DHA
    Ergin Ataman Fenerbahçe'yi Euroleague'e şikayet etti
    Ataman, takımda Türk oyunculara yeterli süre vermediğine yönelik eleştirilere, "Türk basınında bazı arkadaşlar takımların amigosu gibi yazılar yazıp, yorumlar yapıyorlar. Formayla yorum yapıyorlar. Bunlara değer vermiyorum. Her şey sahada. İki sezondur bu takımın en önemli parçalarından biri kaptan Doğuş Balbay. Doğuş bu sezon bize maçlar kazandırdı, 20-25 dakika oynadığı maçlar var. Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen ilk kez böyle bir ekipte yer alıyor. Benim elimde A Milli Takım'da yıllarca oynamış bir tek Sertaç Şanlı var. O da ligde yeteri kadar süre aldı" yanıtını verdi.

    "(Ergin Ataman gençleri oynatmıyor, süre vermiyor) derken, biraz da geçmişe bakmak lazım" açıklamasını yapan Ataman, "Türk basketbolunda yetişen, NBA'e giden oyuncuların çoğu buradan çıktı. Çoğunun da antrenörü Aydın Örs ve bendim. Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur, Hüseyin Beşok ve Ömer Onan. Bunların hepsi bizim dönemlerimizde çıktı. Benim eleştirim Türkiye'de sisteme. Yerli oyuncuların hep oynaması ve bunun için de kuralların olması gerektiğini söyledim. Anadolu kulüplerinde ciddi dakikalar almalılar. Türk vatandaşı ile yabancı olmak arasında fark yok. Kim iyiyse o oynar" dedi.

    'SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI AÇMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

    Final serisinde aldığı kararla sosyal medya hesaplarını kapatan Ataman, şu değerlendirmede bulundu:

    Ali Koç
    © Fotoğraf : DHA
    'Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes serisi Koç ve Onan'ı karşı karşıya getirdi': 'Salonda asılı olan formanı indireceğiz'
    "Sosyal medya hesaplarımı açmayı düşünmüyorum. Maalesef Türkiye'de sosyal medyada çok ciddi anlamda dejenerasyon ve kirlilik gözlemliyorum. Bunun son bir ay içinde ne boyutlara geldiğini gördüm. Bu beni çok demoralize ediyor. Kendi hayatıma döndüm. Demokrasi ve fikir özgürlüğü insanlara ağır hakaret etmek değil. Bunlarla mücadele edecek bir yöntem de yok. Sahte hesaplar açıp oradan sana ulaşıyorlar. Sistem kendini düzeltene kadar ben sosyal medyadan çıktım. Ben yıllarca Avrupa'da da çalıştım, hiç böyle bir şey görmedim. Sosyal medya üzerinden bu kadar taciz görmedim. Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi başladığında yeniden gündeme gelir mi, bakacağız."

    Play-off final serisi boyunca Fenerbahçe Beko taraftarının aleyhine yaptığı tezahürat ve ettiği küfürleri duymamak için maç öncesinde kulaklıkla sahaya çıkan Ataman, dinlediği müziklerle ilgili, "Rocky filminin müziğini biliyorsunuz. Sporda en çok motive eden unsur. Geri adım atmayan, en zor şartlarda bile insanın tüylerini diken diken eden bir müzik. Duman grubunun şarkısı 'Senden Daha Güzel' ise Anadolu Efes'in son yıllarda en çok beğeni toplayan klasikleşmiş bir parçası. 'Gerçekleri Tarih Yazar' bestesi ise tarihi bir final oynuyoruz, tarihi bir seri. Bugüne kadar gittiğim her kulüpte çok önemli başarılar kazandım. Bir de ben Galatasaraylıyım. Türk Telekom Stadı'na her gittiğimde o müzik beni heyecanlandırır" ifadesini kullandı.

    TEK SOR, TEK CEVAP

    Ataman, kendisine yöneltilen kısa sorulara ise şu cevapları verdi:

    • Bu sezon akılda en çok kalan maç: Play-off'ta Barcelona Lassa'yı 34 sayı farkla deplasmanda yendiğimiz maç.
    • Dönüm noktası: Deplasmandaki Zalgiris galibiyeti.
    • Sezonun en çok gelişim gösteren oyuncusu: Micic.
    • Çalıştığınız en iyi yerli ve yabancı oyuncu: Hidayet Türkoğlu ve Carlos Arroyo.
    • Gregg Popovich mi, Phil Jackson mı?: Popovich.
    • NBA'de hangi takımı çalıştırmak istersiniz?: Popovich ayrıldıktan sonra San Antonio Spurs.
    • En büyük hayaliniz?: O kadar çok hayalim var ki. Biri koleksiyonumdaki tek eksik THY Avrupa Ligi şampiyonluğu. İkincisi, günün birinde mutlaka olacak, A Milli Takım ile olimpiyat madalyası kazanmak. Üçüncüsü ise NBA'de sorumluluk alan bir başantrenör veya yardımcı antrenör olmak.
    Etiketler:
    NBA, Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi, Mobbing, Küfür, Hakaret, Sosyal medya, basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Ergin Ataman, Anadolu Efes
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