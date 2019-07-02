Emre Belözoğlu 4 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan eski yıldızı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu 4 yıl aradan sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil oldu.

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👉 https://t.co/DNw7MWz4xc pic.twitter.com/SgeKU7CT5G — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2 июля 2019 г.

​Kulübün resmi internet sitesinden 'Yuvana hoş geldin' mesajı ile Emre için şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."