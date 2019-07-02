Konyaspor, "Diriliş, Selçuklu Kartalı, Anadolu ve Keykubat" formalarını tanıttı

Geçen sene La Casa De Papel temalı forma tanıtımı yapan Konyaspor bu defa Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek 2019-2020 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
Filmde son olarak Sultan makamında, tahtın asıl sahibi olan 4 yeni forma ekrana geliyor. KTO Karatay Üniversitesi'nin Platosu ve Zazadin Han'da çekilen filmde at binme deneyimi olmamasına rağmen Konyaspor Kaptanı Selim Ay dublör kullanmadı. Genel Yönetmenliğini, projesi ve senaryosunu Konyaspor Kulübü Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ekinci'nin üstlendiği yeni sezon forma tanıtım filminin yönetmenliğini gazeteci İbrahim Doğan yaptı. Film internette yayınlanmasının ardından kısa sürede on binlerce takipçi tarafından izlendi..
KTO Karatay Üniversitesi'nin Platosu ve Zazadin Han'da çekilen filmde at binme deneyimi olmamasına rağmen Konyaspor Kaptanı Selim Ay, dublör kullanmadı.
Genel Yönetmenliğini, projesi ve senaryosunu Konyaspor Kulübü Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ekinci'nin üstlendiği yeni sezon forma tanıtım filminin yönetmenliğini gazeteci İbrahim Doğan yaptı. Film internette yayınlanmasının ardından kısa sürede on binlerce takipçi tarafından izlendi.
Diriliş, Selçuklu Kartalı, Anadolu ve Keykubat isimli yeni sezon formaları tanıtım filminin ardından Konyastore mağazalarında satışa çıktı.
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