Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya

Brezilya'nın gollerini 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru'nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti.
Gabriel Jesus'un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.
[In photos] #Brazil win 2019 #CopaAmerica https://t.co/kEgiD3BUg7 pic.twitter.com/DZXfKqLdrS— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 8, 2019
Brezilya, Kupa Amerika'da 9. şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar.
Jesus takes center stage as Brazil win Copa America https://t.co/uKMtMghW2q pic.twitter.com/kiiPKMD03v— Reuters Top News (@Reuters) July 8, 2019
TİTE’DEN MESSİ’YE: BİRAZ SAYGI GÖSTER
Öte yandan, turnuvanın ev sahipliği yapan Brezilya' nın kazanmasını sağlayacak şekilde organize edildiğini öne süren Arjantinli futbolcu Lionel Messi’yi eleştiren Brezilya Teknik Direktörü Tite, şöyle konuştu: “Biraz saygı göstermeli. Yenildiğini anlamalı ve kabullenmeli.”
Brazil coach Tite tells Messi to show some respect https://t.co/6xcVHhG7FV pic.twitter.com/9LuccveM5X— Soccer 16 (@soccer16news) July 8, 2019
2019 Copa America 3.'lük maçında Arjantin ile Şili karşı karşıya gelirken maç içinde yaşananlarından sonra Messi açıklamalarda bulunmuştu.
Maçtan sonra konuşan Messi şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu ahlaksızlığın bir parçası olmayacağız. Bütün turnuva boyunca bize saygı duymadıklarını gösterdiler. Maalesef yolsuzluk, hakemler, insanların futboldan zevk almasına izin vermiyor ve her şeyi mahvediyor. Bence bu kupa Brezilya için düzenleniyor. Bu hakemler ve VAR sisteminin final maçında bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Peru mücadele edecek. Çünkü bunu yapabilecek bir takıma sahipler. Ama işleri zor"
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