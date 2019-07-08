Kayıt
12:42 08 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya 9. şampiyonluğunu elde etti. Brezilya Teknik Direktörü Tite ise, turnuvayı eleştiren Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye 'saygı gösterme' çağrısı yaptı.

    2018 Dünya Kupası, 2. tur, Fransa'nın penaltısı sonrası Messi
    © REUTERS / Michael Dalder
    İspanyol genetikçi: Messi’yi klonlayıp ikizi gibi görünecek bir insanı yaratabiliriz
    Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Brezilya'nın gollerini 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru'nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti. 

    Gabriel Jesus'un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.

    Brezilya, Kupa Amerika'da 9. şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar.

    TİTE’DEN MESSİ’YE: BİRAZ SAYGI GÖSTER

    ​Öte yandan, turnuvanın ev sahipliği yapan Brezilya' nın kazanmasını sağlayacak şekilde organize edildiğini öne süren Arjantinli futbolcu Lionel Messi’yi eleştiren Brezilya Teknik Direktörü Tite, şöyle konuştu: “Biraz saygı göstermeli. Yenildiğini anlamalı ve kabullenmeli.”

    © Twitter
    Perulu oyuncu Cayo’dan, milli takımı finale çıkaracak futbolcuya öpücük sözü
    ​Messi’nin sözlerinin hakemleri etkilediğini ve Brezilya takımına karşı ağır kararlar vermelerine neden olduğunu ifade eden Tite, “Birçok maçta etkilendik. Dünya Kupası’nda bile etkilendik. Bu yüzden dikkatli olun. Çok iyi bir oyuncu olduğu için bu sözleri baskı oluşturdu. Herkesin kendi sorunları var ve saygılı olmalısınız” diye konuştu.

    2019 Copa America 3.'lük maçında Arjantin ile Şili karşı karşıya gelirken maç içinde yaşananlarından sonra Messi açıklamalarda bulunmuştu.

    Maçtan sonra konuşan Messi şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu ahlaksızlığın bir parçası olmayacağız. Bütün turnuva boyunca bize saygı duymadıklarını gösterdiler. Maalesef yolsuzluk, hakemler, insanların futboldan zevk almasına izin vermiyor ve her şeyi mahvediyor. Bence bu kupa Brezilya için düzenleniyor. Bu hakemler ve VAR sisteminin final maçında bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Peru mücadele edecek. Çünkü bunu yapabilecek bir takıma sahipler. Ama işleri zor"

    İlgili konular:

    ‘Messi olduğunu söyleyip 23 kadınla ilişkiye girdi’ iddiası
    Barcelona tarihinin en iyi golünü Messi attı
    Fransız futbol dergisinin kapak fotoğrafı tartışma yarattı: Messi ile Ronaldo öpüşüyor
    Messi: Ronaldo'yu özlüyorum
    Etiketler:
    Rio de Janeiro, Brezilya, Peru, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baykal Gölü'ndeki Olhon Adası'nın gün batımı manzarası.
    Baykal Gölü'nün incisi Olhon Adası
    Karikatür
    'ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsızız'
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet