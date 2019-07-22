Trabzonspor Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşti

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile eşleşirken, Yeni Malatyaspor, Connah's Quay Nomads-Partizan maçının galibi ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde rakibimiz Sparta Prag oldu



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​Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatyasporumuz UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda muhtemel rakibimiz Galler temsilcisi Connah Quay Nomads ile Sırbistan temsilcisi Partizan maçının galibi ile eşleşecek.

Rakibimiz 1 Ağustos Perşembe günü belli olacak. pic.twitter.com/GNfVdxbC83 — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 22 июля 2019 г.

​3. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.