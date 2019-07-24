2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun resmi parçası ABD'li ses sanatçısı Jason Derulo'nun hazırladığı ve Çinli şarkıcı Tia Ray'in de eşlik ettiği 'Şampiyon' isimli şarkı oldu.

The Official FIBA Basketball World Cup 2019 song is out now. Thanks to Warner Music Group, Jason Derulo & Tia Ray https://t.co/QDFkLntMAl — Benjamin Kikwaki (@BKikwaki) July 24, 2019

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'Şampiyon' adıyla yayımlanan parça, farklı kıtalardaki basketbolcu ve taraftarlar arasındaki birliği de temsil ediyor.

Ayrıca Derulo, şarkının bazı bölümlerini Mandarin dilinde (Çince) söylüyor.

2019 FIBA Dünya Kupası, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.