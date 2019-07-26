1. Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekili Sarıalioğlu: beIN Sports'tan birikmiş gelirlerimizi talep ediyoruz

Kulüplerin maddi durumlarının herkesçe bilindiğini ifade eden Sarıalioğlu, şunları söyledi:
"1. Lig Futbol Kulüpler Birliği olarak toplantımıza iştirak eden tüm kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Kulüplerimizin maddi durumları bellidir. beIN Sports'tan, 2019-2020 sezonu yayın hakları ile ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirerek, Türkiye Futbol Federasyonu ile arasındaki sözleşmeye uymasını ve birikmiş olan gelirlerimizi talep ediyoruz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)