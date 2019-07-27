Hollandalı atlet, Almanya'da 50 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

Düsseldorf'ta antrenmana gideceği öğrenilen 26 yaşındaki sporcu, yasaklı madde taşıdığı iddialarını reddetti.
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Polis, Ghafoor'un arabasında bulunan 50 kilogram metamfetamin ve ecstasy'nin tahminen 2 milyon euro değerinde olduğunu açıkladı.
Sporcunun 2018'de Hollanda Ulusal 400 metre şampiyonluğu bulunurken 2016 Rio Olimpiyatları’nda da 4×400 bayrak yarışında takımın parçalarından biriydi.
Haberler karşısında 'şok olduklarını' açıklayan Hollanda Atletizm Federasyonu, sporcunun suçlu bulunması durumunda spor kariyerini mahvedeceğini belirtti.
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