ABD Futbol Federasyonu Başkanı: Kadınlara erkeklerden daha fazla ödedik

FIFA Kadın Dünya Kupası'nı dördüncü kez kaldıran ABD kadın takımı, hiç kupa kaldırmamış erkek takımı ile arasındaki ücret uçurumunun düzeltilmesi talebini eyleme dökerken, ABD Futbol Federasyonu Başkanı Carlos Cordeiro "Kadınlara erkeklerden daha fazla ödedik" açıklamasını yaptı.

Başkan Carlos Cordeiro, federasyonun 2010-18 arasında maaş ve prim olarak kadınlara 34.1 milyon dolar, erkeklere ise 26.4 milyon dolar ödediğini duyurdu. Bu toplama sağlık sigortası gibi sadece kadınlara sunulan sosyal yardımların değerinin dahil edilmediği belirtildi.

DAVAYA DOĞRU

Açıklama, milli kadın futbol takımı oyuncularının, federasyonu, erkek takımına kıyasla 'eşitliksiz ücretlendirme dahil kurumsal cinsiyet ayrımcılığıyla' suçlayarak açtığı federal davada arabulma aşamasının yaklaştığı sırada geldi. Fransa'nın Lyon kentinde oynanan Dünya Kupası finelinde ABD Hollanda'yı yendiğinde tüm stad oyunculara destek vermek için hep bir ağızdan 'eşit ödeme' diye bağırmıştı.

FARKLI TOPLU SÖZLEŞMELER

İki takım arasındaki ücretlendirme kıyaslaması zor, çünkü ödeme yapılandırması farklı toplu sözleşmelere dayanıyor. Örneğin kadın takımının oyuncularının taban maaşı var, erkek takımının oyuncuları ise maç ve performansa göre ücret alıyor.

İki takımın farklı ödeme yapılandırmasından kaynaklanan kargaşayı aydınlatmak için federasyonun son 10 yıllık mali durumuyla ilgili geniş çaplı analiz yürüttüğünü aktaran Cordeiro, açıklamasında, gelecek haftalarda meseleyi arabuluculukla kadın milli takımı ve ABD Futbol Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda çözmeye odaklanacaklarını belirtti.

ORTAK ZEMİN BULUNUR MU?

Başkan, futbol federasyonu olarak oyunculara hakkını vermeye kararlı olduklarını, oyuncuların kamuoyuna işbirlikçi bir yaklaşım arzusunu ifade eden açıklamalar yapmasından cesaret bulduğunu, ortak bir zeminde buluşacakları konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

KADIN TAKIMININ AVUKATI ZEHİR ZEMBEREK

Davaya taraf oyuncuların avukatı Molly Levinson ise Cordeiro'nun açıklamasını, 'ABD Kongresi'nden sponsorlara ve taraftarlara dek herkesten kadın milli takımına gelen muazzam destek dalgasını bastırmak için üzücü bir girişim' diye niteledi.

'EŞİT DİYEMİYORLAR'

Federasyonun kadınlara eşit ödeme yapmadığını defalarca kabul ettiğini ve hatta kadınların eşit ödemeyi hak ettiğine bile inanmadığını söyleyen avukat Levinson, "O yüzden ödemeden söz ederken 'eşit' değil de 'adil' ve 'haksever' gibi sözler kullanıyorlar" dedi.