ABD Futbol Federasyonu Başkanı: Kadınlara erkeklerden daha fazla ödedik

DAVAYA DOĞRU
Açıklama, milli kadın futbol takımı oyuncularının, federasyonu, erkek takımına kıyasla 'eşitliksiz ücretlendirme dahil kurumsal cinsiyet ayrımcılığıyla' suçlayarak açtığı federal davada arabulma aşamasının yaklaştığı sırada geldi. Fransa'nın Lyon kentinde oynanan Dünya Kupası finelinde ABD Hollanda'yı yendiğinde tüm stad oyunculara destek vermek için hep bir ağızdan 'eşit ödeme' diye bağırmıştı.
FARKLI TOPLU SÖZLEŞMELER
İki takımın farklı ödeme yapılandırmasından kaynaklanan kargaşayı aydınlatmak için federasyonun son 10 yıllık mali durumuyla ilgili geniş çaplı analiz yürüttüğünü aktaran Cordeiro, açıklamasında, gelecek haftalarda meseleyi arabuluculukla kadın milli takımı ve ABD Futbol Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda çözmeye odaklanacaklarını belirtti.
ORTAK ZEMİN BULUNUR MU?
KADIN TAKIMININ AVUKATI ZEHİR ZEMBEREK
Davaya taraf oyuncuların avukatı Molly Levinson ise Cordeiro'nun açıklamasını, 'ABD Kongresi'nden sponsorlara ve taraftarlara dek herkesten kadın milli takımına gelen muazzam destek dalgasını bastırmak için üzücü bir girişim' diye niteledi.
'EŞİT DİYEMİYORLAR'
Federasyonun kadınlara eşit ödeme yapmadığını defalarca kabul ettiğini ve hatta kadınların eşit ödemeyi hak ettiğine bile inanmadığını söyleyen avukat Levinson, "O yüzden ödemeden söz ederken 'eşit' değil de 'adil' ve 'haksever' gibi sözler kullanıyorlar" dedi.
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