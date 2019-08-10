Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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👉 https://t.co/YtRfgBHX1N pic.twitter.com/qOmeYGotIG — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2019

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Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.