'Quaresma Kasımpaşa'ya doğru'

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan iddiaya göre Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan haberde "Kasımpaşa kanadından gelen bilgilere göre, Portekizli yıldızın lacivert-beyazlılar ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi" dendi.

Haber şöyle devam etti:

"Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor."