'Quaresma Kasımpaşa'ya doğru'

Haber şöyle devam etti:
"Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor."
Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan iddiaya göre Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.
Haber şöyle devam etti:
"Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor."
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