UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da çekilen kuranın ardından belli oldu.
Ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti.
Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise, Yunanistan temsilcisi AEK'i eleyerek katıldığı kurada Basel, Krasnodar ve Getafe'nin bulunduğu gruba düştü.
Gruplar şöyle şekillendi:
- GRUP A: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange
- GRUP B: D. Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano
- GRUP C: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor
- GRUP D : Sporting, PSV, Rosenbor, LASK
- GRUP E: Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj
- GRUP F: Arsenal, Frankfurt, Standard Liège, Vitória SC
- GRUP G: Porto, Y. Boys, Feyenoord, Rangers
- GRUP H: C. Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencváros
- GRUP I: Wolfsburg, Gent, St-Étienne, Olexandriya
- GRUP J: Roma, Gladbach, Medipol Başakşehir, Wolfsberg
- GRUP K: Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava
- GRUP L: Man Utd, Astana, Partizan, AZ Alkmaar
🏆🥰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019
Who's getting their hands on this in 2020 ❓#UELdraw pic.twitter.com/rHGnHaqEaP
BURUK: ZORLU BİR GRUBA DÜŞTÜK
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura sonuçlarını değerlendirdi ve "Zorlu bir gruba düştük" dedi. Buruk, devamında "Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hem bizim hem oyuncularımız için heyecanlı olacak" ifadesini kullandı.
Öte yandan Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımına karşı mücadele verecek.
NAİBİ: DENK TAKIMLAR
Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ise eşleşmelerle ilgili olarak "UEFA'daki grubumuz denk takımlardan oluşuyor" yorumunu yapmakla yetindi.
MAÇLAR 19 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Avrupa Ligi'nde grup maçları 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
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