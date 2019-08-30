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15:38 30 Ağustos 2019
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    UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün gerçekleşti. Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da çekilen kuranın ardından belli oldu.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir'in rakipleri Roma, Gladbach ve Wolfsberg oldu.

    Ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti. 

    Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise, Yunanistan temsilcisi AEK'i eleyerek katıldığı kurada Basel, Krasnodar ve Getafe'nin bulunduğu gruba düştü.

    Gruplar şöyle şekillendi:

    • GRUP A: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange 
    • GRUP B: D. Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano 
    • GRUP C: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor
    • GRUP D : Sporting, PSV, Rosenbor, LASK
    • GRUP E: Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj 
    • GRUP F: Arsenal, Frankfurt, Standard Liège, Vitória SC 
    • GRUP G: Porto, Y. Boys, Feyenoord, Rangers
    • GRUP H: C. Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencváros
    • GRUP I: Wolfsburg, Gent, St-Étienne, Olexandriya
    • GRUP J: Roma, Gladbach, Medipol Başakşehir, Wolfsberg 
    • GRUP K: Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava
    • GRUP L: Man Utd, Astana, Partizan, AZ Alkmaar 

    BURUK: ZORLU BİR GRUBA DÜŞTÜK

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura sonuçlarını değerlendirdi ve "Zorlu bir gruba düştük" dedi. Buruk, devamında "Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hem bizim hem oyuncularımız için heyecanlı olacak" ifadesini kullandı.

    Öte yandan Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımına karşı mücadele verecek.

    NAİBİ: DENK TAKIMLAR

    Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ise eşleşmelerle ilgili olarak "UEFA'daki grubumuz denk takımlardan oluşuyor" yorumunu yapmakla yetindi.

    MAÇLAR 19 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

    Avrupa Ligi'nde grup maçları 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

    Etiketler:
    Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş
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