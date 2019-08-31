DHA: Falcao Galatasaray'da

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi için Monaco yetkilileriyle görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut, Instagram hesabında Kolombiyalı golcü ile bir fotoğrafını paylaştı. DHA'nın Galatasaray yönetimine dayandırdığı haberde de "Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi" dendi.