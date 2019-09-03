Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler ve takımları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler ve takımları açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, yardımcı antrenör Ümit Davala ise hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK sevkine gerek görülürken; İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve BTC Türk Yeni Malatyaspor da PFDK'nın yolunu tuttu.