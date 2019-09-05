İran'ı dinlemedi, Almanya'ya iltica etti

İranlı judocu Said Mollai, ülkesi ile diplomatik bir kriz yaşıyor. İsrailli rakibine karşı oynamaması emrini dinlemeyen sporcu, Almanya'ya iltica etti.

Ntvspor'un haberine göre, judo dünyası diplomatik bir krizle karşı karşıya.

Habere göre her şey Dünya Şampiyonası’nda İranlı sporcu Said Molla'’nin İsrail'den Sagi Muki ile eşleşme ihtimali doğmasıyla başladı.

İran Federasyonu sporcularının derhal turnuvadan çekilmesini istedi. 27 yaşındaki Mollai'nin tek isteği ise 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek.

"Herkesi yendim ama ülkem maça çıkmama izin vermedi" diyen Mollai, şöyle devam etti:

"Hem kendim, hem de ailem için endişelendim ve maça çıkmadım. Ben bir sporcuyum, siyasetçi değilim. Sadece Olimpiyat Oyunları’na katılmak istiyorum. Uluslararası Judo Federasyonu bana yardımcı olacaktır."

Tehdit altında olduğunu vurgulayan judocu, turnuvadan çekildikten sonra Almanya'ya iltica etti.

Gerekli izinler çıktığı takdirde Mollai, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bağımsız sporcu olarak mindere çıkabilecek.