Olimpiyat şampiyonu atlet Semenya, futbola başlıyor

Olimpiyatlarda 800 metrede 2 altın madalyası bulunan, ancak Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun hormon dengeleyici ilaç kullanma kararı sebebiyle sebebiyle yarışmalara katılmasının önü kesilen atlet Caster Semenya, futbola başlayacağını bildirdi.

Güney Afrika ekibi JVW'nin sözleşme imzaladığını duyurduğu Caster Semenya, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bana verilen bu fırsat ve şimdiden gösterilen destek kulüpteki herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni macerayı dört gözle bekliyorum ve takımım için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum".

Güney Afrika Kadın Milli Takımı'nın kaptanı ve aynı zamanda JVW Kulübü'nün sahibi olan Janine van Wyk ise böyle ikonik bir sporcunun takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Happy to announce my signing with @jvwgirlsfootball for 2020 season. Looking forward to this journey. 🐍 pic.twitter.com/9Urd7aQ3NF — Caster Semenya (@caster800m) September 6, 2019

DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA YOK



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği testosteron seviyesi yüksek kadın atletlerin bazı branşlarda hormon dengeleyici kullanmasını zorunlu kılan bir takım kararlar aldı.

Caster Semenya, yarışlarda koşabilmesi için vücudunda doğal olarak yüksek seviyedeki testosteron oranını düşürmesini talep eden Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'ne (IAAF) karşı Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) açtığı davayı kaybetti. Bu, kadın atletlerin erkeklik hormonlarının düzeyini düşürmeden pist yarışlarında diğer kadınlarla rekabet edemeyeceği anlamına geliyor. Kararla birlikte Semenya'nın Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 1600 metre ve daha kısa mesafelerde yarışmasının önü kapanmış olmuştu.