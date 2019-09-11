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15:15 11 Eylül 2019
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    Türk Büyükusta Vahap Şanal

    Vahap Şanal, Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen’i mağlup etti

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    Spor
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    Satrancın Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, bir satranç sitesinde oynadığı yıldırım maçında Türk Büyükusta Vahap Şanal ile karşılaştı. Vahap Şanal herkesi şaşırtarak Carlsen'i mağlup etmeyi başardı.

    Satrancın Norveçli yıldızı Magnus Carlsen, bir satranç sitesinde oynadığı yıldırım maçlarında tesadüfen, Türkiye’de en genç yaşta Büyükusta seviyesine çıkmayı başaran, 21 yaşındaki Vahap Şanal ile karşılaştı.

    Satranç
    © AFP 2019 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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    Sözcü Skor'un haberine göre, 5 + 0 süre kontrollü (5’er dakika ve süre eklemesiz) oynanan müsabakada Carlsen, siyahlar olarak kendi geliştirdiği eleştirilen oyunu fare savunması (The Rat) ile oyuna başladı. İlerleyen varyantın henüz 10. hamlesinde Şanal’a karşı kalite geri düşen Carlsen, “Bu durumu idare edebilirim” diyerek durumu özetledi.

    Ancak buna karşın müsabakanın sonuna kadar sağlam oyunuyla kalite üstünlüğünü koruyan Vahap Şanal maçın sonunu güçlü getirdi. Şanal’ın vezir çıkmayı garantilediği konumda rakibi Carlsen “İyi oyun, terk düğmesi neredeydi?” şeklindeki ifadesiyle terk etti.

    28 yaşındaki Carlsen, 2013 senesinden beri Dünya Şampiyonluğu’nu kimseye bırakmıyor. Norveçli yıldız formsuz bir dönem geçirse de FIDE sıralamasında ilk sıradaki yerini halen koruyor.

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    Etiketler:
    Türkiye, Satranç, Magnus Carlsen, Vahap Şanal
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