'Beşiktaş'ta Lens'in önünde 3 seçenek var'

Sporx'te yer alan iddiaya göre Beşiktaş yönetimi, takımın Vida ve Karius'tan sonra en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olan Jeremain Lens'e "Yüzde 50 oranında indirim yapmayacaksan git" diyecek.
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen teklifleri değerlendirmesini isteyecek.
© Fotoğraf : Beşiktaş
Aksi takdirde Lens'in PAF takıma gönderilmesi bile gündeme gelecek.
Yönetimin 'feda' istediği ilk isim Lens olmuştu. Bu talebi reddeden Lens, kendisini isteyen Sivasspor'a gitmeyi de kabul etmemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)