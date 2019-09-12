'Beşiktaş'ta Lens'in önünde 3 seçenek var'

Beşiktaş'ta daha önce maaşında indirime gitmesi istenen Jeremian Lens'e bir kez daha aynı teklif yapılacak. Hollandalı oyuncu bu kez de kabul etmezse kendisinden Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen teklifleri değerlendirmesi istenecek.