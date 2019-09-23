'FIFA En İyiler' ödülleri sahiplerini buluyor

Geçen sezon erkeklerde ödülü kazanan Luka Modric olmuş, Hırvat futbolcu Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmıştı. Kadınlarda ise ipi Marta göğüslemişti. Erkeklerde en iyi teknik direktör ödülünü ise Fransa'yı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps almıştı.
Ödüllerin sahibini bulabilmek için taraftar oylarına başvuruluyor fakat taraftarların verdiği oylar yüzde 25'lik bir katkıya sahip.
Kalan yüzde 75 ise FIFA'ya bağlı ülkelerin A milli takımlarında görev alan teknik direktörler, bu takımların kaptanları ve bazı gazetecilerin verdiği oylar oluşturuyor.
Ödül töreni TSİ 21:30'da başladı ve internette FIFA'nın resmi sitesi aracılığıyla da izlenebiliyor.
Ödüllerin sahipleri şu şekilde:
Daniel Zsori, Puskas Ödülü'nü kazanırken Jurgen Klopp, 'En İyi Erkek Antrenör' ödülüne layık görüldü.
Daniel Zsori has won the 2019 FIFA Puskás Award for his goal against Ferencváros.— Football Tweet (@Football__Tweet) September 23, 2019
He was 18, this was his senior debut and it was a 93rd minute winner.#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/PnY86agfFc
OFFICIAL: Jurgen Klopp has been named The Best Men's FIFA Coach of the Year for 2019.#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/1TdN7lUT1e— Squawka News (@SquawkaNews) September 23, 2019
Sari van Veenendaal, 'En İyi Kadın Kaleci' ödülünü kazandı.
Sari van Veenendaal heeft haar speech niet voor niets voorbereid!— NOS Sport (@NOSsport) September 23, 2019
De Oranje-international wordt gehuldigd als beste keepster ter wereld 🥇
Meekijken? → https://t.co/sFGENVOWEW pic.twitter.com/oKJmsASlZD
Leeds United takımı ve teknik direktör Marcelo Bielsa, 'Fair Play Ödülü'nü kazandı.
The winner of the Fair Play Award at the #TheBestAwards is Marcelo Bielsa and Leeds United for their actions v Aston Villa in The Championship last season— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 23, 2019
📺 Watch the #FIFAFootballAwards live on Sky Sports PL now pic.twitter.com/ikeT9rx2ej
FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen kadınlarda 'Yılın 11'i' şöyle:
- Sari van Veenendaal
- Lucy Bronze
- Wendy Renard
- Nilla Fisher
- Kelley O’Hara
- Amandine Henry
- Julie Ertz
- Marta
- Rose Lavalle
- Megan Rapinoe
- Alex Morgan
The FifPro Women's XI has been confirmed.— Mirror Football (@MirrorFootball) September 23, 2019
A Big USA Presence... And Lucy Bronze too! #TheBestAwardshttps://t.co/56mwBcKhss
Brezilyalı yıldız furbolcu Alisson Becker, 'En İyi Erkek Kaleci' ödülüne layık görüldü.
Congratulations, @Alissonbecker 👐— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/f163LZbOfx
Jill Ellis, 'Yılın En İyi Kadın Antrenörü' ödülünü kazandı.
Congratulations, Jill Ellis 👏— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Women's Coach 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/23THXbJH2Z
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