'FIFA En İyiler' ödülleri sahiplerini buluyor

FIFA tarafından düzenlenen En İyiler (The Best) ödül töreni bu akşam İtalya'nın Milano kentinde düzenleniyor.

'FIFA En İyiler' ödülleri İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Geçen sezon erkeklerde ödülü kazanan Luka Modric olmuş, Hırvat futbolcu Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmıştı. Kadınlarda ise ipi Marta göğüslemişti. Erkeklerde en iyi teknik direktör ödülünü ise Fransa'yı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps almıştı.

Ödüllerin sahibini bulabilmek için taraftar oylarına başvuruluyor fakat taraftarların verdiği oylar yüzde 25'lik bir katkıya sahip.

Kalan yüzde 75 ise FIFA'ya bağlı ülkelerin A milli takımlarında görev alan teknik direktörler, bu takımların kaptanları ve bazı gazetecilerin verdiği oylar oluşturuyor.

Ödül töreni TSİ 21:30'da başladı ve internette FIFA'nın resmi sitesi aracılığıyla da izlenebiliyor.

Ödüllerin sahipleri şu şekilde:

Daniel Zsori, Puskas Ödülü'nü kazanırken Jurgen Klopp, 'En İyi Erkek Antrenör' ödülüne layık görüldü.

Daniel Zsori has won the 2019 FIFA Puskás Award for his goal against Ferencváros.



He was 18, this was his senior debut and it was a 93rd minute winner.#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/PnY86agfFc — Football Tweet (@Football__Tweet) September 23, 2019

OFFICIAL: Jurgen Klopp has been named The Best Men's FIFA Coach of the Year for 2019.#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/1TdN7lUT1e — Squawka News (@SquawkaNews) September 23, 2019

Sari van Veenendaal, 'En İyi Kadın Kaleci' ödülünü kazandı.

Sari van Veenendaal heeft haar speech niet voor niets voorbereid!



De Oranje-international wordt gehuldigd als beste keepster ter wereld 🥇



Meekijken? → https://t.co/sFGENVOWEW pic.twitter.com/oKJmsASlZD — NOS Sport (@NOSsport) September 23, 2019

​Leeds United takımı ve teknik direktör Marcelo Bielsa, 'Fair Play Ödülü'nü kazandı.

The winner of the Fair Play Award at the #TheBestAwards is Marcelo Bielsa and Leeds United for their actions v Aston Villa in The Championship last season



📺 Watch the #FIFAFootballAwards live on Sky Sports PL now pic.twitter.com/ikeT9rx2ej — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 23, 2019

​FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen kadınlarda 'Yılın 11'i' şöyle:

- Sari van Veenendaal

- Lucy Bronze

- Wendy Renard

- Nilla Fisher

- Kelley O’Hara

- Amandine Henry

- Julie Ertz

- Marta

- Rose Lavalle

- Megan Rapinoe

- Alex Morgan

The FifPro Women's XI has been confirmed.



A Big USA Presence... And Lucy Bronze too! #TheBestAwardshttps://t.co/56mwBcKhss — Mirror Football (@MirrorFootball) September 23, 2019

​Brezilyalı yıldız furbolcu Alisson Becker, 'En İyi Erkek Kaleci' ödülüne layık görüldü.

​Jill Ellis, 'Yılın En İyi Kadın Antrenörü' ödülünü kazandı.

​

Ayrıntılar geliyor...