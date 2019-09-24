Cem Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye destek

Komedyen Cem Yılmaz, ‘Fener Ol’ programı kapsamında özel gösteri yapacak. Geceye sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli ünlüler ve bazı yöneticilerin katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 4 Nisan’da startı verilen "Fener Ol" kampanyası kapsamında “Win Win” (Kazan Kazan) hareketliliği devam ediyor.

Takvim’de yer alan habere göre komedyen Cem Yılmaz, 'Fener Ol' programı kapsamında 9 Ekim'de özel gösteri yapacak. Milli arada hazırlanacak olan geceye sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli ünlüler ve bazı yöneticilerin katılması bekleniyor.

Win Win programında 500 taraftar yer alacak.