Messi'ye verilen 'Yılın Futbolcusu' ödülü tartışılıyor: 'Oylar yanlış sınıflandırıldı' iddiası

FIFA'nın Barcelonalı futbolcu Lionel Messi'ye 'Yılın Erkek Futbolcusu' ödülünü vermesi, çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Mısır, Sudan ve Nikaragua tarafından arka arkaya yapılan açıklamalarda, FIFA'nın yayınladığı verilerin aksine Messi için oy vermedikleri belirtildi.

Barcelona'nın dünya çapındaki yıldızı Lionel Messi, FIFA tarafından verilen 'Yılın Erkek futbolcusu' ödülünü altıncı kez kazanarak bu alanda 5 ödüllü Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Ancak, Messi'nin ödül alması futbol dünyasında çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mısır Futbol Federasyonu (EFA), Sudan takımının teknik direktörü ve Nikaragua'nın takım kaptanı Messi'nin seçilmesinde sayılmamış veya yanlış sınıflandırılmış oylar olduğunu iddia etti.

Mısır Futbol Federasyonu, Mısır takımının koçunun ve kaptanının oylarının sayılmadığını belirterek FIFA'dan konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

MISIRLI YETKİLİLER: OYUMUZU SALAH'A VERMİŞTİK

Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Şevki Garib ve kaptan Ahmed el-Muhammedi'nin oyları FIFA tarafından yayınlanan belgede gösterilmemişti. Nitekim her iki yetkili de oylarını Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah için kullandığını belirtti.

Takımdan yapılan açıklamada, "Mısır Milli Takımı, 15 Ağustos tarihinde oyunu resmi olarak FIFA'ya göndermişti" ifadeleri kullanıldı.

SUDAN: MESSİ'YE OY VERMEDİK

Sudan Milli Takım Teknik Direktörü Zdravko Lugarisic ve Nikaragua milli takımı kaptanı Juan Barrera da sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda FIFA tarafından yayınlanan belgelerde oy tercihlerinin yanlış yansıtıldığını belirtti.

Berrera, "Messi için oy vermedim. Messi'ye oy veren kaptanlar listesinde adımı görünce şaşırdım ve bunun nasıl olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı" dedi.

¿Por qué votaste por Messi?, se le consultó a Juan Barrera, capitán de la Selección de Futbol. «Yo no voté por Messi», aseguró. El ocotaleano se sorprendió al verse en la lista de los capitanes que votaron por Messi y no se explica cómo apareció ahí. https://t.co/5R8eIeuugY — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) September 25, 2019

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Sudan head coach Zdravko Lugarisic claims that he made Mo Salah 🇪🇬 his first choice for #TheBestAwards but he was shocked to find out that his vote had gone to Messi.



He took a screenshot of the voting form and it has been attached below. Oh wow! 😳😳😳😳 https://t.co/RKDx4ereGq pic.twitter.com/AKQa6eee7r — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) September 25, 2019

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المدير الفني للمنتخب السوداني زدرافكو زيمنوفيتش قال في تصريحات للعربية إن صوته ذهب لمحمد صلاح لكن وجد في قوائم الفيفا ان صوته ذهب لميسي وقال إنه خد سكرين شوت لاستمارة التصويت بعد لما خلص pic.twitter.com/A70ITM5eEP — Tarek Talaat 🇪🇬 (@tarektal3at) September 25, 2019

​Öte yandan, oylama sonucunda 4. olan Salah'ın sonuçlara tepkili olduğu görüldü.

Salah'ın ise, Twitter profilinin açıklama bölümünü değiştirerek yalnızca 'Liverpool oyuncusu' yazdığı görüldü.

Bu durumun, Salah'ın Mısır takımına yönelik bir tepkisi sonucunda oluştuğu iddia ediliyor.

Salah ayrıca, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Mısır'a olan sevgimi değiştirmeye çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا❤️❤️❤️ pic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019

​Ancak, EFA tarafından yapılan açıklamada, takımın ve kaptanın oyunu Salah lehine kullandıklarının altı çizildi.

Kamerunlu ünlü oyuncu Samuel Eto'o da, ödül töreni esnasında yaptığı konuşmada favori oyuncularının Salah ve Mane olduğunu açıklamıştı.