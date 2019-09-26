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14:48 26 Eylül 2019
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    Cristiano Ronaldo, Lionel Messi

    Messi'ye verilen 'Yılın Futbolcusu' ödülü tartışılıyor: 'Oylar yanlış sınıflandırıldı' iddiası

    © Fotoğraf : Twitter/UEFA
    Spor
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    FIFA'nın Barcelonalı futbolcu Lionel Messi'ye 'Yılın Erkek Futbolcusu' ödülünü vermesi, çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Mısır, Sudan ve Nikaragua tarafından arka arkaya yapılan açıklamalarda, FIFA'nın yayınladığı verilerin aksine Messi için oy vermedikleri belirtildi.

    Lionel Messi ve Megan Rapinoe
    © AFP 2019 / Marco Bertorello
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    Barcelona'nın dünya çapındaki yıldızı Lionel Messi, FIFA tarafından verilen 'Yılın Erkek futbolcusu' ödülünü altıncı kez kazanarak bu alanda 5 ödüllü Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

    Ancak, Messi'nin ödül alması futbol dünyasında çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

    Mısır Futbol Federasyonu (EFA), Sudan takımının teknik direktörü ve Nikaragua'nın takım kaptanı Messi'nin seçilmesinde sayılmamış veya yanlış sınıflandırılmış oylar olduğunu iddia etti.

    Mısır Futbol Federasyonu, Mısır takımının koçunun ve kaptanının oylarının sayılmadığını belirterek FIFA'dan konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

    MISIRLI YETKİLİLER: OYUMUZU SALAH'A VERMİŞTİK

    Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Şevki Garib ve kaptan Ahmed el-Muhammedi'nin oyları FIFA tarafından yayınlanan belgede gösterilmemişti. Nitekim her iki yetkili de oylarını Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah için kullandığını belirtti.

    Takımdan yapılan açıklamada, "Mısır Milli Takımı, 15 Ağustos tarihinde oyunu resmi olarak FIFA'ya göndermişti" ifadeleri kullanıldı.

    SUDAN: MESSİ'YE OY VERMEDİK

    Sudan Milli Takım Teknik Direktörü Zdravko Lugarisic ve Nikaragua milli takımı kaptanı Juan Barrera da sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda FIFA tarafından yayınlanan belgelerde oy tercihlerinin yanlış yansıtıldığını belirtti. 

    Berrera, "Messi için oy vermedim. Messi'ye oy veren kaptanlar listesinde adımı görünce şaşırdım ve bunun nasıl olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı" dedi.

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Stefano Rellandini
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    ​Öte yandan, oylama sonucunda 4. olan Salah'ın sonuçlara tepkili olduğu görüldü. 

    Salah'ın ise, Twitter profilinin açıklama bölümünü değiştirerek yalnızca 'Liverpool oyuncusu' yazdığı görüldü. 

    Bu durumun, Salah'ın Mısır takımına yönelik bir tepkisi sonucunda oluştuğu iddia ediliyor.

    Salah ayrıca, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Mısır'a olan sevgimi değiştirmeye çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

    ​Ancak, EFA tarafından yapılan açıklamada, takımın ve kaptanın oyunu Salah lehine kullandıklarının altı çizildi.

    Kamerunlu ünlü oyuncu Samuel Eto'o da, ödül töreni esnasında yaptığı konuşmada favori oyuncularının Salah ve Mane olduğunu açıklamıştı.

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