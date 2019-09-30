TFF Başkanı Özdemir: Fikret Orman’a 'Devam etmen gerek' diyeceğim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, istifa kararı alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la ilgili olarak "Daha önce iki kez aradım, ulaşamadım ama mutlaka konuşup devam etmesi gerektiğini söyleyeceğim” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, camiadan yeterli destek göremediği gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'a konuşan ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Orman’la çok iyi anlaştıklarını belirten Özdemir, “Fikret Orman başkanlığı bırakırsa, bu Türk sporu için büyük bir kayıp olur. Ayrılmasını istemiyorum. Bunu kendisine de söyleyeceğim. Daha önce iki kez aradım, ulaşamadım ama mutlaka konuşup devam etmesi gerektiğini söyleyeceğim” dedi.

'BU DERBİ MİLAT OLSUN'

Bütün kulüplerle iyi ilişkiler içinde olduklarını vurgulayan Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ve diğer kurullarda görev yapan herkesin tarafsız hareket ettiğini söyledi. Özdemir, “Ben dahil tüm yönetim kurulu arkadaşlarımız ceketlerimizi federasyonun kapısında bırakıp göreve başladık. Tabii ki bu arada sanal ortamda herkes bir şeyler söyleyebilir ama biz doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız. Bizim tek derdimiz Futbol Federasyonu’nu hukuka uygun olarak yönetmek” diye konuştu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Nihat Özdemir, şöyle devam etti:

“Maçtan önce başkanların, yöneticilerin açıklamaları gibi sorunlar oldu ama taraftarlar ve medya karşılaşmanın centilmence geçmesi için ellerinden geleni yaptı. Oyuncular da sahada birbirlerine saygı gösterip sadece futbol oynama çalıştılar. Ve tabii ki maçı dünyanın en iyi hakem üçlüsü yönetti. Biz istiyoruz ki, bu derbi bir milat olsun. Ana hedefimiz bu. Bundan sonraki bütün maçlar dostça geçsin.”