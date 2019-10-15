UEFA asker selamı nedeniyle Fransa-Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları, gol sonrası asker selamı vermişti.

Hürriyet'in haberine göre Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla attıkları goller sonrası asker selamı vermişti.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.