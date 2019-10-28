'Galatasaraylı araba' yine Florya'da: 'Fenerbahçe ile ilgili güzel bir anım var'

'Galatasaraylı araba'nın sahibi Temel Akkaş, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuğu oldu. Araç içinde yapılan ve keyifli geçen röportajda, Galatasaraylı arabanın başından geçenler konuşuldu.

'Röportajdan sonra çok güzel tepkiler aldım'

Aracın sahibi Temel Akkaş, 4 sene önce aldığı otomobilini Galatasaray'ın renklerine boyayıp, sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinin fotoğraf ve imzalarıyla donatmış, ardından aracı kullanmaya başlamıştı.

DHA ile yaptığı röportajın ardından çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Akkaş, "Önceki röportajım birkaç kanalda çıkmış. Ben dışarıdaydım. Tezgah açıyorum, geçici dövme yapıyorum ve incik, boncuk, yüzük satıyorum. 'Ağabey seni seyrettik, birkaç kanalda çıktın' dediler. Bir de birkaç gazeteden görmüşler. Komşular söylediler, sağ olsunlar; 'Komşu seni televizyonda gördük, Galatasaraylı arabayı tanıyoruz, dövmeli çocuk sizin oralardan yabancı gelmiyor' gibi şeyler söylediler. Güzel tepkiler var. Genelde zaten insanlar sağ olsunlar güzel tepkiler veriyorlar. O röportajdan sonra daha iyi oldu. Reklamcılar aradılar röportajdan sonra, 'Uygun projelerde değerlendirelim' dediler. Ben de 'Tabii nasıl isterseniz, haber edin ben buradayım' dedim (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

'Gezerken Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı taraftarlardan herhangi bir olumsuz tepki almadım'

Farklı takım taraftarlarının araçla ilgili güzel tepkiler verdiğini söyleyen Temel Akkaş, Fenerbahçeli taraftarlarla yaşadığı duygulandıran bir anıyı da paylaştı. Akkaş, olumsuz bir tepki almadığını dile getirerek, şunları anlattı:

'3 senedir uğurluyorum, 2 şampiyonluk geldi'

"Gezerken Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı taraftarlardan herhangi bir olumsuz tepki almadım. Beşiktaş'ın stadının oralara pek gitmedim işim olmadığı için ancak gitsem de bir şey olacağını sanmıyorum. Eğer gerçek futbolseverlerse bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Yalnız Fenerbahçe ile ilgili güzel bir anım var. 30 yıllık dostumun kızı Kadıköy Kız Lisesi'nde okuyordu. Onun mezuniyet törenine gitmiştik. Fenerbahçeli motosikletli bir grup geldi. Araba da orada, bahçedeydi. İnsanlar bakıp resim çekiyordu. O grup bu araba kimin, bu nasıl bir aşktır dediler. 'Biz Fenerbahçeliyiz ama bu arabaya hayran kaldık, fotoğraf çektirebilir miyiz' dediler. Ben de tabii ki dedim. 'Buraya bu arabayla gelmen büyük cesaret' dediler. Ben de 'Herhangi bir tahrik edecek davranışta bulunmuyorum, ne başıma gelebilir ki?' dedim. Onlar da 'Bizim taraftar tabir ettiklerimiz dışında fanatik taraftarlar var, onlar bir şey yapabilir belki' dediler. Ben de 'Biz tahrik etmedikten sonra bir şey olmaz' dedim. Mezuniyet töreni bittikten sonra 6 tane motosikletli geldi. Bana Avrasya Tüneli'ne kadar eşlik ettiler, bana bir şey olmasın diye. Tam tünele geldiğimde onlar ayrıldılar. O beni çok duygulandırdı. 'Helal olsun' dedim. Gerçek taraftarlık ve spor sevgisi bu. Bizim gösterdiğimiz işe saygı gösterdiler. Galatasaraylı taraftarın yoğun olduğu yerde diğer takım taraftarlarına bir tepki gösterseler ben de engel olurum."

3 senedir takımını maçlara uğurladığını belirten Akkaş, şunları söyledi:

"3 senede 2 şampiyonluk geldi, Allah'a çok şükür. Kulübün önüne gelerek takımı destekliyorum, ancak buna gücüm yetiyor. Buradaki bütün maçlarda tesislerin önünde olmaya çalışıyorum. Yüzde 80 iyi sonuç geldi. Derbiler de, Fenerbahçe maçı hariç, onlar da iyi geçti. Bizim Fenerbahçe'ye şansımız tutmuyor. Ben bile 'Yeter artık' dedim. Fenerbahçeli arkadaşlarım 'O gün yine bugün değilmiş' deyip benimle dalga geçtiler. Ben de artık teslim oldum. Önce dostluk kazansın, gerisi önemli değil."