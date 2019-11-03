Kayıt
21:51 03 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Umut Bulut Fenerbahçe'ye gol attıktan sona sevinirken

    Kayserispor, Fenerbahçe'nin 'umudunu' kırdı

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un golüyle 1-0 yendi.

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan ligin dibindeki Kayserispor,  bu sezonki ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

    Sarı kırmızılılar, Umut Bulut'un 57. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

    Fenerbahçe bu mağlubiyetle 17 puanla 4. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puana yükseldi ama son sıradan kurtulamadı.

    Aspor haber sitesi maçı şöyle özetledi:

    9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

    26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale direğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.

    26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.

    39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

    45+1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    47. dakikada Hasan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Muriç, kafayla topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

    49. dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Moses'in sert şutunda top yandan auta çıktı.

    57. dakikada Mensah'ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

    73. dakikada yaşanan karambolde topu ceza sahası önünde bulan Gostavo'nun vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Deniz ortaladı, arka direkte Zanka'nın kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Hasan Ali'nin sert vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

    87. dakikada Adebayor'un uzaklaştırmaya çalıştığı top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in ceza sahası dışarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    90. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Deniz, topu müsait durumdaki Muriç'e indirdi. Muriç'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mersin Narenciye Festivalinde Rusya Dans Ekibinin gösterimi yoğun ilgi gördü
    Mersin Narenciye Festivali'nde Rusya Dans Ekibi'nin gösterimi yoğun ilgi gördü
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet