Rus curling yıldızı Sidorova: Lara Croft gibi güçlü bir kadını canlandırabilirim

Rusya’nın 28 yaşındaki curling yıldızı Sidorova, “Bir filmde oynamak isterdim. Lara Croft gibi güçlü bir kadın karakteri oynayabilirim. Güçlü bir spor kariyerim var ve bu beni de güçlendirdi. Dünyaya karşı savaşan bir kadın imgesi bana uyardı” dedi.
Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Sidorova, bir süredir uluslararası platformlarda yarışamıyor, zira takımıyla eleme aşamasını geçemedi.
Sidorova, bu nedenle 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatları’nı katılamamasını kariyerinin en düşük noktası olarak nitelendirdi.
Sidorova, büyük bir curling yarışmasında Rusya için ilk madalyaları alarak takımını 2017’de Dünya Şampiyonası finaline götürmüştü. Ancak takımının oyunlar öncesindeki maçlarda kaybetmesi nedeniyle Olimpiyatlarda oynama hayalleri gerçek olamamıştı.Bu gönderiyi Instagram'da gör
С днём рождения “adidas”! @adidasrussia 🎊🎊🎊 ⠀ Можете себе представить, что бренду сегодня 70 лет!!!? ⠀ Кстати, в интернете сейчас крутая акция, где абсолютно каждый может поздравить юбиляра с праздником! ⠀ Выложите фото или видео с хэштегом #покажитриполоски и стань частью одной большой семьи!♥️🤗🤗🤗
Sidorova ve takımı, ekimde Soçi’de yapılan bir müsabakada da galibiyet elde edememesi nedeniyle 2019 Avrupa Şampiyonası’nda oynayamayacak.Bu gönderiyi Instagram'da gör
The season 2018-2019 is officially over!🎊 ⠀ В этом раз нам достались только деревянные медали, но мы честно старались и боролись до конца. Поздравляю призеров и победителей! @team_muirhead @team_kova @teamkerrieinarson ⠀ Всем хорошей дороги домой, Safe flights and have a good time off! ⠀ See you soon!😉 ⠀
Deneyimli sporcu, şimdi de Kanada’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda Rusya’yı temsil etmek için kolları sıvadı.Bu gönderiyi Instagram'da gör
А что, если прямо сейчас и на крышу и любоваться красотами города?! Я вот совсем не боюсь высоты, наоборот, меня охватывает ощущение невероятного спокойствия и безмятежности..🔮 Поделитесь со мной такими местами,пожалуйста; местами Москвы, Питера, да любого города любой страны!!!🙏🏼 Быть может, уже этим летом я отправлюсь именно туда в поисках душевного вдохновения..💫☺️ Не устану восхищаться работой всей команды @esquire, восхитительная фотосессия у нас была❤️ #фотосессия #крыша #крышамира #вдохновение #виды #москва #девушка #модель #фото #фотосессия #журнал #съемка
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