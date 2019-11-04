Rus curling yıldızı Sidorova: Lara Croft gibi güçlü bir kadını canlandırabilirim

Rus curling yıldızı Anna Sidorova, film setlerinde boy gösterip ‘Tomb Raider’ filminin ‘Lara Croft’ karakteri gibi ‘güçlü bir kadını’ canlandırabileceğini söyledi.

Rusya’nın 28 yaşındaki curling yıldızı Sidorova, “Bir filmde oynamak isterdim. Lara Croft gibi güçlü bir kadın karakteri oynayabilirim. Güçlü bir spor kariyerim var ve bu beni de güçlendirdi. Dünyaya karşı savaşan bir kadın imgesi bana uyardı” dedi.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Sidorova, bir süredir uluslararası platformlarda yarışamıyor, zira takımıyla eleme aşamasını geçemedi.