Galatasaray Başkanı Cengiz: Read Madrid Başkanı Perez hafta içinde bizi tebrik etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi nedeniyle Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep’te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik" diyen Cengiz, "8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi" ifadesini kullandı.

Cengiz şöyle devam etti:

"Real Madrid Başkanı Florentino Perez hafta içinde bizi tebrik etti çünkü onlar da Falcao'yu transfer etmek istemişler. Aynı şekilde Atletico Madrid de Falcao'yu istedi ama Falcao, Galatasaray'a geldi."