Narışkin: Litvanya'nın casuslukla suçlanan iki Rusya vatandaşını affetmesine aynı şekilde yanıt vereceğiz

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Litvanya'nın casuslukla suçlanan iki Rusya vatandaşını affetmesine aynı şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin'e Litvanya hükümetinin casuslukla suçlanan Rusya vatandaşlarını affetme kararı almasına Moskova'nın nasıl yanıt vereceği soruldu.

Narışkin, "Edindiğim bilgiye göre simetrik yanıt verilecek" karşılığını verdi.

Narışkin'in bu yanıtı Rusya'da tutuklu bulunan Litvanya vatandaşlarının Rus hükümeti tarafından serbest bırakılmasını öngörüyor.

Daha önce Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın casuslukla suçlanan Rusya vatandaşları Nikolay Filipçenko ve Sergey Moiseenko'yu affettiği basına yansımıştı. Nauseda, iki Rus vatandaşının özgürlüklerine kavuşacaklarını belirtmişti.

Eylül ayında Litvanya parlamentosu, Ceza Kanunu'nda bir düzenleme yaparak Litvanya lehine istihbarat faaliyetleri yürüten hükümlülerin takas edilmesini sağladı. Norveç medyasına göre bu düzenleme, Rusya'da casusluk nedeniyle hüküm giyen Norveç vatandaşı Frude Berg'i de kapsıyor.

Bu arada Litvanya basınında, Rusya, Litvanya ve Norveç arasında casusluktan hüküm giyenlerin takası için hazırlık yapıldığı yazılmış ancak Rusya hükümeti bu bilgiyi doğrulamamıştı.