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15:32 21 Kasım 2019
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    Şenol Güneş: Bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor

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    Spor
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    Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Benim elimden paramı da aldılar, 2 yılımı da aldılar ama ben işime devam ettim. En iyi paramı da şimdi alıyorum. Şimdi bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor. Nerede yaşıyoruz biz? Platini de bu talihsizliğe düştü. 'Para araç olmalı' dedi. Daha sonra para yüzünden içeri girdi" dedi.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtladı.

    Sözlerine "Bana bu görevi layık gördükleri için ülkeme, halkıma ve cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum" diye başlayan Güneş, "Bizde gönül sevdası var, saygı var, samimiyet var. Biz bunları vermeye çalışacağız. 52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana bazen 'paracı' diyenler oldu. Burada hep beraberiz. Eğer borcum olan biri varsa ödeyeyim. Bana borcu olan varsa hakkımı helal ediyorum" ifadesini kullandı.

    'Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır'

    Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası olduğunu ifade eden Güneş, “Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Eskiden futbolculara değer verilmiyordu, kız bile verilmiyordu. Şimdi ise tam tersi oldu. Madem herkes futboldan anlamıyor ama konuşuyor. Ben de ekonomiden anlamıyorum ama konuşayım bari. Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır" dedi.

    ‘Bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor’

    Paranın her şey olmadığının altını çizen Güneş, şöyle konuştu:

    Para insanı bozar. Milli takımda çocuklara keyif almaya bakın dedik önce, sonuç ortada. Siz eğer keyif alacak bir oyun ortaya koyarsanız para sonuçtur, para gelir. Gariban biri varsa onu iyi dinlemek lazım. Sosyal sorumluluk projemi de böylece yerine getirmiş oluyorum. Benim elimden paramı da aldılar, 2 yılımı da aldılar ama ben işime devam ettim. En iyi paramı da şimdi alıyorum. Şimdi bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor. Nerede yaşıyoruz biz? Platini de bu talihsizliğe düştü. 'Para araç olmalı' dedi. Daha sonra para yüzünden içeri girdi. Futbolu zenginleştirmek lazım ama sadece parayla değil. Değer kazanmak lazım. Değer kazanınca para zaten geliyor. Bazen hızlı konuşuyorum, farklı konuşuyorum. Beni anlamadıklarını söylüyorlar. Anlamayanların bazıları 5 yıl sonra anlıyorlar ama anlamadıkları halde yorumluyorlar. Beni anlamıyorsanız nasıl yorumluyorsunuz? Bunu da ben anlamıyorum." 

    ‘Lucescu'ya da teşekkür ediyorum’

    Lucescu'ya teşekkür eden deneyimli teknik adam, ”Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı? Milli takımda bir başarı varsa ben yaptım değil biz yaptık. Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Ettim ama bir kez daha edeyim. Etmeyenler de vardı. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır” görüşünü dile getirdi.

    ‘Futbolculara yanlış paralar veriyoruz, kulüpler batmış’

    Türk futbolunun ekonomi yapısını ele alan Şenol Güneş, “Futbolculara yanlış paralar veriyoruz, kulüpler batmış. Ekonomik düzen bizim futbolu bozuyor. Kulüplerin ekonomik olarak iyi yönetildiğini düşünmüyorum. İnsan bulunduğu yerde mutluysa orada başarılı olur. Ben şu an mutlu olarak çalışıyorum" dedi.

    ‘Arda Turan'ı bitirdik, tükettik’

    Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın zirveden dibi gördüğünü ifade eden Güneş, ”Türk futbolunun en iyi oyuncularından birisi Arda'ydı. 10-15 yılda ürettiğimizi 2 yılda tükettik. Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik. Evet hataları var, sizin hatalarınız yok mu? Barcelona'da Arda'nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyor" açıklamasında bulundu.

    ‘Kagawa'nın alınmasını istemedim’

    Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Kagawa ile ilgili bir itirafta bulunan tecrübeli hoca, "Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz. Beşiktaş’taki son dönemimde, yönetime ‘Kimi isterseniz satabilirsiniz’ dedim. Fakat o parayla kalanların borçlarını ödeyin dedim" ifadesini kullandı.

    ‘Yabancı futbolcu Türkiye'ye neden geliyor?’

    Beni hiç tanımayan adam bana hakaret ediyor” diyen Güneş, “Ürettiğimizi tüketmeyelim. Bu badirelerden böyle geçtim. Her kayıplar yeni kazançlar getirdi, manevi olarak. Ne yaparsam yapayım eleştiri alıyorum. Yabancı futbolcu Türkiye'ye neden geliyor? Armayı öpmek için mi? Paralar zamanında ödenmediğinde dengeler bozuluyor. Pochettino'nun Tottenham'dan neden ayrıldığını ben biliyorum, siz de araştırın, bulursunuz" şeklinde konuştu.

     

    Etiketler:
    Barcelona, Futbol, Arda Turan, Michel Platini, Para, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş
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