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21:16 01 Aralık 2019
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    Nefes kesen maçta Trabzonspor ile Galatasaray puanları paylaştı

    Spor
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    https://tr.sputniknews.com/spor/201912011040734006-nefes-kesen-macta-trabzonspor-ile-galatasaray-puanlari-paylasti/

    Karadeniz Fırtınası'nın 50. dakikada Sörloth'la elde ettiği avantaja Sarı Kırmızılılar 90. dakikada Nagatomo ile yanıt verdi.

    Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Dev karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

    A Spor haber sitesi maçı şöyle özetledi:

    İlk Yarı

    1' Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.

    2' Galatasaray takımında Sofiane Feghouli çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

    6' Trabzonspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Yusuf Sari.

    7' Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Trabzonspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

    7' Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda Trabzonspor atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Gaston Campi.

    14' Anthony Nnaduzor Nwakaeme çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

    15' Ofsayt! Galatasaray takımında ofsayta düşen oyuncu Adem Büyük.

    21' Yusuf Sari yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

    25' Maçın hakemi Ali Palabiyik, Trabzonspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

    26' Sarı kart! Ali Palabiyik sarı kartını Ömer Bayram için kullandı.

    31' Ali Palabiyik sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Mario Lemina

    33' Galatasaray takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Mario Lemina tekrar sahadaki yerini aldı.

    35' Galatasaray savunması Trabzonspor takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Alexander Sorloth.

    36' Galatasaray takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Younes Belhanda.

    40' Sarı kart! Deplasman Takımı oyuncusu Steven Nzonzi sarı kart görüyor.

    44' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Galatasaray takımında Younes Belhanda.

    45'+2 Ali Palabiyik, yardımcı hakemin de uyarısı ile ofsaytı belirliyor. Trabzonspor takımında Anthony Nnaduzor Nwakaeme ofsaytta kalan isim.

    45'+4 Ofsayt! Trabzonspor takımının hücumu yan hakemin bayrağı ile kesiliyor. Alexander Sorloth ofsayttan kaçamayan oyuncu.

    45'+5 Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Ryan Donk (Galatasaray).

    45'+6 Galatasaray takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Ryan Donk tekrar sahada.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan maçta, hakem Ali Palabiyik ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.

     

    İkinci Yarı

    Maçın ikinci yarısı başlama vuruşuyla başladı

    46' Oyuncu değişikliği! Fatih Terim oyuncu değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Jimmy Durmaz, çıkan oyuncu Mario Lemina.

    46' Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Jimmy Durmaz.

    47' Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Yusuf Sari sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

    48' Trabzonspor hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Anthony Nnaduzor Nwakaeme. Top savunmadan dönüyor.

    49' Ryan Donk şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skor değişmedi.

    50 GOL! Trabzonspor öne geçiyor. Alexander Sorloth yaptığı kafa vuruşuyla kaleyi buluyor ve skoru 1-0 yapıyor. Gol pasını veren isim Jose Sosa.

    52' Oyuncu değişikliği! Galatasaray için oyuncu değişikliği. Sofiane Feghouli çıkan oyuncu, Michael Seri giren oyuncu.

    55' Trabzonspor takımında sakatlık geçiren oyuncu Kamil Çörekçi. Sağlık görevlileri sahada.

    57' Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Kamil Çörekçi tekrar sahada.

    60' Galatasaray takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ömer Bayram.

    62' Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ömer Bayram. Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Marcao.

    64' Maçta heyecanlı anlar. Yusuf Sari şutunu çekiyor ancak top Galatasaray savunmasından dönüyor.

    66' Oyuncu değişikliği! Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan maçta Trabzonspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Caleb Ekuban, sahayı terk eden oyuncu Majid Hosseini.

    67' Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'ında oyun durdu. Marcao geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

    68' İsabetsiz şut! Trabzonspor Alexander Sorloth ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

    68' Anthony Nnaduzor Nwakaeme, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Trabzon şehrinde skor değişmedi.

    69' Galatasaray takımı golü bulabilirdi ama Ömer Bayram çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

    70' Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Marcao, tekrar maça dahil oldu.

    71' Maçın hakemi Ali Palabiyik, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

    72' Trabzonspor takımında sarı kart gören oyuncu Yusuf Sari.

    72' Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

    73' Galatasaray takımı Younes Belhanda ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

     

    İlk 11'ler

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

    GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük.

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