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23:16 07 Aralık 2019
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    Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

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    Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

    Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Younes Belhanda'nın 20. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Akşam Postası
    © Sputnik /
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    Müsabakanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor daha iyi bir mücadele sergilerken, Galatasaray, kalecisi Fernando Muslera'nın başarılı performansıyla sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Galatasaray, bu sonuçla puanını 23'e çıkartırken, Aytemiz Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

    İki maç sonra kazandı

    Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

    Ligin 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, 13. haftada ise deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

    Falcao 67 gün sonra sahada

    Galatasaray'da sakatlığı geçen Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

    Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, yedek başladığı maçta 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

    Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun attığı golün ardından sevinç yaşadı.
    © AA / Hakan Burak Altunöz
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    Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain ile yaptığı müsabakanın ardından sakatlanan Falcao, 67 gün sonra bir maçta forma giydi.

    Muslera kalesinde devleşti

    Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, maçtaki başarılı performansıyla adeta kalesinde devleşti.

    Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda üst üste geliştirdiği pozisyonlarda yaptığı 5 kurtarışla gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, galibiyette önemli rol oynadı.

    Karşılaşmanın ardından taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu Muslera, saha ortasında "üçlü" çektirdi.

    Etiketler:
    Fernando Muslera, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Radamel Falcao
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