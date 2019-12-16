Başakşehir evinde 1 puana razı oldu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Başakşehir sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Başakşehir'in golünü 26. dakikada Carlos Ponck atarken, Konyaspor'a 1 puanı getiren gol ise Deni Milosevic'ten geldi.

Başakşehir bu sonucun ardından puanını 27'ye yükseltti ve averajla 3. sıraya çıktı. Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.

İstanbul ekibi gelecek hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.