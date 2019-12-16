Trabzonspor evinde Denizlispor'a yenildi

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor rakiplerinin kaybettiği haftada önemli bir fırsat yakalasa da rakibine 2-1 yenilerek bu fırsatı kaçırdı.

Karşılaşmada bordo mavililerin sayısı 21. dakikada Oğuz'un kendi kalesine attığı golle gelirken Denizlispor'un golleri Trabzonspor'un eski golcüsü Rodallega'dan geldi.

Kolombiyalı golcü 59 ve 82. dakikada ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 26 puanda kaldı.