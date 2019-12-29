Fenerbahçe ilk yarıyı Rize deplasmanında galibiyetle kapattı

Konuk Fenerbahçe bu maç sonucunda puanını 31'e yükselterek ligin ilk yarısını dördüncü sırada bitirdi. İlk üç sırada Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor yer aldı.
Evsahibi Çaykur Rizespor ise devreyi 20 puanla 12. sırada tamamladı.
Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendihttps://t.co/6yPt0MKhqy pic.twitter.com/F4MSsb4FWC— DHA Spor (@dhaspor) December 29, 2019
Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe'nin ceza sahası yayının üzerinden kazandığı serbest vuruşta, Deniz Türüç'ün doğrudan kaleye gönderdiği top Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.
18. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında arka direkte topla buluşan Melnjak kafayla meşin yuvarlağı altıpas üzerindeki Abarhoun'a indirdi, onun gelişine kafayla dokunuşunda top ağlara gitti: 1-1.
#Fenerbahçe ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı https://t.co/bp0T76uECI pic.twitter.com/ImEmvNZUZu— AA SPOR (@aa_spor) December 29, 2019
70. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Jailson, yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gönderdi: 1-2.
Süper Lig’in 17’nci haftasında gol “yağmuru” 👇— DHA Spor (@dhaspor) December 29, 2019
📌En gollü maç yaşandı
📌Favoriler farklı kazandı
📌Göztepe ve Antalyaspor gol bulamadı
📌Ankaragücü 2-2’ye abone
🔗https://t.co/7UmYDUhArr pic.twitter.com/Qh8g52Ef5O
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