Fenerbahçe ilk yarıyı Rize deplasmanında galibiyetle kapattı

Konuk Fenerbahçe bu maç sonucunda puanını 31'e yükselterek ligin ilk yarısını dördüncü sırada bitirdi. İlk üç sırada Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor yer aldı.

Evsahibi Çaykur Rizespor ise devreyi 20 puanla 12. sırada tamamladı.

Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe'nin ceza sahası yayının üzerinden kazandığı serbest vuruşta, Deniz Türüç'ün doğrudan kaleye gönderdiği top Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında arka direkte topla buluşan Melnjak kafayla meşin yuvarlağı altıpas üzerindeki Abarhoun'a indirdi, onun gelişine kafayla dokunuşunda top ağlara gitti: 1-1.

70. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Jailson, yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gönderdi: 1-2.