Rus artistik patinajcı Tuktamışeva'dan 'cesur' performans

Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı Rus artistik patinajcı Yelizaveta Tuktamışeva, Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen buz pateni şampiyonasındaki 'cesur' performansıyla bir kez daha ses getirdi.

2018 Kanada Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda yaptığı stripriz şovuyla adından sıkça söz ettirmeye başlayan Rus artistik patinajcı Tuktamişeva, Krasnoyarsk'taki şampiyonada yaptığı dansla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Destination Calabria şarkısıyla piste çıkan Tuktamişeva, performansı sırasında saksafon, trampet ve zil kullandı.

23 yaşındaki sporcu, iki programda 204.63 puan alarak 4. sıranın sahibi oldu.