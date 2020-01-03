Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u mağlup etti

THY Euroleague'in 17’nci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'u 96-87 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 32 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo oldu.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, deplasmanda 2'nci galibiyetini aldı.
THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 96-87 yenmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
THY Euroleague'in 17’nci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'u 96-87 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 32 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo oldu.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, deplasmanda 2'nci galibiyetini aldı.
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