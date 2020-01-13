Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 14.61'de açıklama yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14.61'de açıklama yapacağız" dedi.

Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dünkü basın toplantısındaki sözlerine, bugün saat 14.61'de yapılacak açıklamayla yanıt verileceğini açıkladı.

‘Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış’

Ağaoğlu açıklamasında, şunları söyledi: "Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14:61'de açıklama yapacağız. Bir kez de oradan okusunlar. Bize yönelik söylemlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Ülkedeki futbolu 3,5,7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendileri oynasınlar."