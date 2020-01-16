Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli istifa etti

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eski tercüman Sarıtaç: Bir gün sana da gelecekti sıra, güle güle

​Öte yandan Comolli zamanında görevinden alınan tercüman Deniz Sarıtaç istifanın ardından Twitter'da paylaşımda bulundu: "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..."

Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle... — Deniz Saritac (@mdenizsaritac) January 16, 2020

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