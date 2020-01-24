Burak Yılmaz'ın uzatılan sözleşmesinde yeni bir detay ortaya çıktı

Burak Yılmaz’ın sözleşmesinin Fikret Orman’ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve 2 sezon için 5 milyon euro daha alacağı öğrenildi.

Fanatik'in aktardığı habere göre geçmiş tabloları inceleyen Beşiktaş yönetimini en çok şaşırtan hamlelerden biri, yakın zamanda yapıldı.

buna göre Burak Yılmaz’ın sözleşmesinin Fikret Orman’ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve milli golcünün Beşiktaş’tan 2 sezon için 5 milyon euro daha alacağı belirtildi.

35 yaşındaki Burak’ın artı 1 yıl olan sözleşme şartları 5 milyon TL karşılığında feshedilebilecekken, 2 yıl daha uzatılıp 33 milyon TL’lik yükümlülüğün altına girilmesi yönetimi şok etti.