TMZ'nin iddiasına göre Kobe Bryant hayatını kaybetti

TMZ'nin iddiasına göre Kobe Bryant bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. İddia sonrası TMZ'nin internet sitesine erişim sağlanamıyor.

TMZ’de yer alan bir habere göre NBA yıldızı Kobe Bryant’ın bir helikopter kazasında öldüğü iddia edildi. İddia sonrası TMZ'nin internet sitesine erişim sağlanamıyor.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU — TMZ (@TMZ) January 26, 2020

​Helikopterde bir yangın meydana geldiği ve kimsenin kurtulamadığı TMZ’de özel haber olarak duyuruldu.