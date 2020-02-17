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09:32 17 Şubat 2020
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    Ali Şen

    Ali Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına izin vermez, sporun iç işlerine asla müdahale etmez

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    Fenerbahçe’nin esi başkanlarından Ali Şen, Ali Koç'un "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" açıklamasına ilişkin olarak, "Hiç kimse tuttuğu takımı şampiyon yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına zaten izin vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun iç işlerine asla müdahale etmez" diye konuştu.

    Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Ali Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in spor dünyasına alan kişi olduğunu belirterek, "Nihat'ı çok eskiden tanırım. Çok düzgün ve iyi bir insandır, asla yanlış bir iş yapmaz. Bunu Ali'ye de söyledim. Ali de "Özdemir verdiği sözleri tutmadı" dedi. Mali ve transfer konusuyla ilgili destek olmadığını söyledi. Ben Nihat'ın verdiği sözleri tutacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

    'Kimse Cumhurbaşkanı'nın adını kullanmasın'

    Ali Şen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    "Ali'nin 'Trabzonspor sırtını devlete dayadı' sözlerine gelince... Ben işin iç yüzünü bilmiyorum. Bu sözünü açıklamalı. Ama devlet her kulübe destek olur, olmalı da. Eski hükûmetler destek falan olmuyordu. Şimdi devletin her kulübe destek olmasını çok önemli buluyorum. Kulüplere stat da yapmalı, yardım da etmeli. Bir kulübe yönelik böyle şeyler söylenmesini de doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun daha iyi olması için uğraşıyor, bunu yakından biliyorum.

    Siyasetçiler bir takımı tutabilir ve şampiyon olmasını gönlünden geçirebilir, bu normal bir şey. Kimse bir takımı tutuyor diye onu şampiyon falan yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı siyasetin spora bulaşmasına asla izin vermez. Spor dünyasında kimse Cumhurbaşkanı'nın adını kullanmasın, karıştırmasın da. Erdoğan, sporun iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmiyor.

    'Şampiyon olmazsa Ali Koç'un başı çok ağrır'

    Ali Koç'un söylemlerini doğru bulmadığını belirten Ali Şen, "Ali başkan olmadan önce kulüpten mali dosyayı istemiş ama ona vermemişler. Bana böyle söyledi. Bu açıklamayı yapmak yerine Aziz Yıldırım'la yan yana gelerek kulübün borçları için konuşsa daha iyi olurdu. Yıldırım bize kongrelerde "Fenerbahçe'nin borcu yok" diyordu. Sonra Ali'nin böyle konuşması herkesi şaşırttı. Ali Koç seçildikten sonra başta taraftar olmak üzere herkes ondan çok büyük başarılar bekliyordu. Ama öyle olmadı. Takım küme düşme durumuna kadar geldi.

    Taraftar Ali'yi çok seviyordu ve Fener'in bu kötü gidişi büyük hayal kırıklığı yarattı. Ali'ye destek verdiğim için kongre üyeleri beni arayıp "Sen 'Ali Koç'a oy ver' dedin verdik. Aziz Yıldırım'la konuşmak zordu ama Ali Koç ile konuşmak çok daha zor. Ne yapacağız?" diyorlardı. Ali ilk başkan olduğu zaman yıldızlar alacağını söyledi taraftara. Yapamadı. Taraftarın ona büyük bir bağlılığı var, bunu görüyorum. Ama geçen sezon herkeste hayal kırıklığı yarattı Ali Koç. Fener bu sene şampiyon olmalı. Eğer şampiyon olmazsa Ali Koç'un başı ağrır."

    'Galatasaray'ı farklı yeneceğiz'

    Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini değerlendiren Ali Şen, "Fenerbahçe eğer şampiyon olmak istiyorsa mutlaka bu maçı almalı. Türkiye'deki en iyi kadroya sahibiz. Galatasaray'ı yendiğimiz takdirde önümüzde kimse duramaz. Bu maçta Galatasaray'ı farklı yeneceğimizi düşünüyorum. Fatih Terim çok iyi bir spor adamı, Galatasaray'ın kadrosu da iyi ama bizim psikolojik olarak üstünlüğümüz var. Galatasaray çok uzun yıllardır Fenerbahçe'yi yenemedi Kadıköy'de. Bir kere Galatasaraylı futbolcuların üstünde bunun baskısı da var. Futbolcuların ayakları titrer bu baskıdan. Taraftarımızın takıma inancı tam. Biz her açıdan avantajlıyız ve bu maçı alacağız" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Trabzon, Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nihat Özdemir, Ali Koç, Ali Şen
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