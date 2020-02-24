'Beşiktaş'ta Karius'un yerine düşünülen isim belli oldu' iddiası

Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş kaleci arayışlarına başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada satın alma opsiyonu 8 milyon euro olan Alman file bekçisinin sezon sonu büyük olasılıkla takımdan ayrılacağını ifade etmişti.
Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin Karius’un yerine Medipol Başakşehir forması giyen Volkan Babacan’ı kadroya katmanın planlarını yaptığı belirlendi.
Başakşehir’de formasını Mert Günok’a kaptıran ve 2 yıldır yedek bekleyen 31 yaşındaki Volkan Babacan için sezon sonu kulübüne resmi teklif yapılacağı ifade edildi.
Kaleyi önümüzdeki sezon yerli file bekçisine teslim etmek isteyen siyah-beyazlıların, performans ve maliyet açısından en uygun isim olarak Babacan’ı tespit ettiği aktarıldı.
Deneyimli kalecinin de sürekli yedek beklediği için Başakşehir’den ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)