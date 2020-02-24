'Beşiktaş'ta Karius'un yerine düşünülen isim belli oldu' iddiası

Beşiktaş'ın, kaleci Loris Karius'la yollarını ayırmaya hazırlandığı, yerine Volkan Babacan'ı kadroya katma planları yaptığı ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların, Volkan Babacan için sezon sonu Başakşehir'e resmi teklif yapacağı belirtildi.

Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş kaleci arayışlarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada satın alma opsiyonu 8 milyon euro olan Alman file bekçisinin sezon sonu büyük olasılıkla takımdan ayrılacağını ifade etmişti.

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin Karius’un yerine Medipol Başakşehir forması giyen Volkan Babacan’ı kadroya katmanın planlarını yaptığı belirlendi.

Başakşehir’de formasını Mert Günok’a kaptıran ve 2 yıldır yedek bekleyen 31 yaşındaki Volkan Babacan için sezon sonu kulübüne resmi teklif yapılacağı ifade edildi.

Kaleyi önümüzdeki sezon yerli file bekçisine teslim etmek isteyen siyah-beyazlıların, performans ve maliyet açısından en uygun isim olarak Babacan’ı tespit ettiği aktarıldı.

Deneyimli kalecinin de sürekli yedek beklediği için Başakşehir’den ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.