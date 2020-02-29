Irkçı söylemlerde bulunan Real Madrid'in eski kalecisi Kiko Casilla'ya 8 maç ceza

28 Eylül 2019 tarihinde oynanan Charlton-Leeds United maçında Leko'ya ırkçı hakarette bulunan Kiko Casilla'ya soruşturma başlatılmıştı.

Ajansspor'un İngiliz medyasından aktardığına göre, soruşturmanın tamamlandığı ve İspanyol kaleciye 8 maç men cezası ve 60 bin pound para cezası verildiği açıklandı.

Casilla 18 Nisan'a kadar forma giyemeyecek.