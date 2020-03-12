Bitiş düdüğünün ardından fenalaşan Yılmaz Vural: Tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bitiş düdüğünün hemen ardından fenalaştı. Etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" diyen Vural'ın durumu, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi. Yılmaz Vural'ın etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" dediği, ve kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra durumunun düzeldiği bildirildi.