LeBron James: Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı

Los Angeles Lakerslı basketbolcu LeBron James, NBA maçlarının ertelenmesine "Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın" sözleriyle tepki gösterdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz ertelenmesi basketbol camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Los Angeles Lakers forması giyen all-star oyuncu LeBron James, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesajda, "Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın" değerlendirmesinde bulundu.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020

Orlando Magic'te forma giyen Evan Fournier ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "(Koronavirüs tespit edilen) Rudy Gobert ile telefonda konuştum. Morali gayet iyi. Kimse panik yapmasını. Hepinizi seviyoruz" mesajını paylaştı.

Was just on the phone with Rudy. He is doing good man. Lets not panick everyone. Love you all❤️ — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 12, 2020

NBA'in efsane oyuncularından 43 yaşındaki Vince Carter ise düzenlediği basın toplantısında, bu sezon maç oynanmaması halinde faal basketbol kariyerini sonlandırabileceğini belirtti.

NBA'de bu tip bir sezon durdurmanın örneği yok. Ne kadar süreyle duracağı bundan sonra ne olacağı belli değil tam olarak. Ama muhtemelen belli bir süre ara verilip 2 ay gibi bir süre içinde eğer (umarım) sağlık açısından oynanabilir ortam olursa direkt play off'a geçilebilir. — Kaan Kural (@kaankural) March 12, 2020

Öte yandan, ABD basını, virüsün tespit edildiği oyuncuların Utah Jazz'da forma giyen Fransız Rudy Gobert ve Kongolu Emmanuel Mudiay olduğunu paylaştı. Jazz ise sosyal medya hesabından söz konusu oyuncuların koronavirüsüne yakalandığını belirtmese de hasta olduklarını doğruladı.

Jazz ile son 10 gün içinde karşılaşan Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons ve Toronto Raptors takımlarının da kendilerini karantinaya aldığı iddia ediliyor.