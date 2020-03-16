Brezilya liginde koronavirüs tepkisi: Maç ertelenmeyince protesto için sahaya maskeyle çıktılar

Brezilya liginde Gremio takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine rağmen maçların oynanmasını protesto etti.

Çin Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Güney Amerika'da da hissediliyor. Brezilya ligi, maçların seyircisiz bir şekilde oynanmasına devam edileceğini açıklamasının ardından Gremio takımından protesto geldi.

Gremio'da futbolcular, Sao Luiz ile oynanan maç öncesinde sahaya maskeyle çıkarak karşılaşmaların hala oynanmasını protesto etti.

Brezilya ekibinin sportif direktörü Paulo Luz ise yaptığı açıklamada "Bu protesto kararı, futbolcuların aldığı bir karar. Saygı duymak zorundayız" şeklinde konuştu.

Gremio'da futbolcular, koronavirüs nedeniyle maçlara çıkmak istemediklerini belirtmişti.