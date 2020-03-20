Fenerbahçe: Futbolcularımız antrenmanlarına evlerinde video sistem eşliğinde devam edecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır" denildi.

‘A Takımımız antrenmanlarını evlerinde sürdürecek’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."