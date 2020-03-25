Barcelona'dan koronavirüs tedbiri: Sporcuların maaşında kesintiye gidilecek

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs, Avrupa’da hemen hemen bütün liglerine ertelenmesine neden oldu.

Skor’un aktardığına göre, La Liga’da mücadele eden dünya devi Barcelona, Başkan Josep Maria Bartomeu, liglerin ertelenmesinin ardından kulüp bünyesinde yer alan tüm sporcuların maaşlarında yüzde 70 kesinti yapmaya karar verdi.

Liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Barcelona’da yönetim, yaptığı değerlendirme sonrasında bu kararı aldı. Basketbol ve futbolda yıldız isimleri bünyesinden barındıran Barcelona’da, ligler yeniden başlayana kadar sporcuların maaşlarındaki kesintilerin devam edeceği belirtildi.

Messi’nin de maaşında kesintiye gidilecek

Bu kararda hiçbir sporcuya ayrıcalık yapılmayacağı öğrenilirken, Arjantinli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi’nin de maaşında kesintiye gidilecek isimler arasında yer alacağı söylendi.

Öte yandan Katalunya Radyosu, Barcelona Kulübü’nün tesis çalışanları ile de iletişime geçtiği ve çalışanlara önümüzdeki aydan itibaren ücretlerinde kısıntıya gidileceğinin iletildiğini açıkladı.