Selçuk İnan: Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor kulüplerinin de derinden etkilendiğini belirterek, yönetim kurulunun uygun göreceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, kişisel Instagram hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

"Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" diyen İnan, şöyle devam etti:

"Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Büyük Galatasaray Taraftarı ve Kamuoyuna... Selçuk İnan (@selcukinan)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Nis, 2020, 6:31öö PDT )

'Bu salgını dayanışma ruhuyla yeneceğiz'

Tecrübeli futbolcu, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Biz, üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın" şeklinde görüş belirtti.